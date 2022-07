Shomurodov cerca offerte. Attesa per Wijnaldum

Oggi possibile fumata bianca per l'olandese, mentre il procuratore dell'ex Genoa cerca una squadra

José Mourinho freme. Il tecnico è impaziente di poter accogliere Georginio Wijnaldum per consegnare all’olandese le chiavi del centrocampo. Tiago Pinto sta continuando a trattare con il Paris Saint-Germain, per trovare il giusto bilanciamento per il pagamento del giocatore. I parigini stanno facendo resistenza, ma gli ostacoli potrebbero essere superati entro breve considerando che il gm giallorosso e l’uomo di mercato dei francesi, Luis Campos, lavoreranno anche oggi con l’obiettivo di chiudere la trattativa, scrive sul Tempo Emanuele Zotti.