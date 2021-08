Shomurodov c’è ma non si vede

L’uzbeko è sbarcato a Fiumicino ieri alle 8 di mattina ed è stato subito “scortato” a Trigoria dagli uomini della società

Un arrivo top secret. Già dal pomeriggio di venerdì la notizia dell’imminente arrivo di Eldor Shomurodov nella Capitale era diventata di dominio pubblico, ma la Roma ha preferito nascondere l’attaccante agli occhi dei media, come riporta Il Tempo. L’uzbeko è sbarcato a Fiumicino ieri alle 8 di mattina ed è stato subito “scortato” a Trigoria dagli uomini della società. Neanche i curiosi che hanno incrociato casualmente il ventiseienne all’interno dello scalo romano sono riusciti ad immortalarlo, stessa sorte per i tifosi che hanno raggiunto Villa Stuart. Dopo le visite, Shomurodov è tornato a Trigoria con il suo agente per firmare il contratto e diventare ufficialmente un giocatore della Roma. Oggi invece l’ex Genoa raggiungerà il Portogallo con un volo privato – viaggerà insieme a Cristante – per aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Sul fronte Vina invece si continua a lavorare con il Palmeiras agli ultimi dettagli contrattuali mentre Xhaka è sempre più lontano: i giallorossi non sembrano intenzionati ad alzare l’offerta da 15 milioni complessivi presentata all’Arsenal e nel frattempo lo svizzero ha ricominciato ad allenarsi con i Gunners.