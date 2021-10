Sfida virtuale tra tifosi per abbonarsi

Il club giallorosso da stamattina darà la possibilità a vecchi e nuovi abbonati di ricomprare una "tessera"

"Per innamorarsi ancora" è lo slogan della Roma che riapre, per prima in Italia, una campagna abbonamenti dopo le restrizioni per il Covid che hanno svuotato gli stadi, come riporta Il Tempo. Cogliendo al balzo l’allargamento al 75% della capienza massima appena approvato dal governo - all’Olimpico i posti disponibili saranno ora quasi 50mila - il club giallorosso da stamattina darà la possibilità a vecchi e nuovi abbonati di ricomprare una «tessera», ormai smaterializzata e scaricabile sugli smartphone. L’appuntamento virtuale fissato alle ore 11 è di quelli più attesi di sempre per i fedelissimi della Curva Sud. Non tutti potranno infatti confermare il posto acquistato nella campagna 2019/20, l’ultima aperta dalla società che dà diritto alla prelazione fino a giovedì mattina quando scatterà la vendita libera, visto che il settore caldo del tifo romanista era tutto esaurito (compresa la Curva Laterale) e adesso un posto su quattro non è vendibile. C’è il rischio concreto che i seggiolini non bastino a esaudire la richiesta e una volta assegnati tutti quelli disponibili verrà consentito a chi è rimasto a mani vuote di acquistare un abbonamento nei Distinti Sud allo stesso prezzo della Curva, recandosi presso il punto allestito nei pressi dello stadio su Viale delle Olimpiadi. Con la promessa che, una volta che non ci saranno più limiti di capienza, quegli stessi tifosi potranno tornare a seguire le partite dalla Sud. Incluse nel prezzo, per tutti, le restanti 15 gare casalinghe di campionato, a partire da quella col Napoli di Spalletti del 24 ottobre, più le due rimanenti di Europa Conference League contro Bodo Glimt e Zorya. Prima di testare l’atmosfera di uno stadio ancora più pieno gli uomini di Mourinho dovranno provare a fare punti nell’Allianz juventino, dove hanno sempre perso tranne in una occasione, peraltro ininfluente a fine campionato.