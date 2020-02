Settore giovanile: una punta romena per la Roma

La Roma mette a segno un colpo in prospettiva. Si tratta di Patrick Ioan Gante, attaccante classe 2004 che ha firmato un contratto fino al 2023. Arrivato in prova nel mese di ottobre, la punta romena proveniente dal Club Atletic Oradea, nel giro quattro mesi ha convinto lo staff tecnico dell’Under 16 e pochi giorni fa è diventato ufficialmente un giocatore giallorosso.

Centravanti puro, dotato di buona tecnica e di un sinistro potente, Gante ha già realizzato 5 gol con la prima squadra dell’Oradea ed è già in pianta stabile nel giro delle nazionali giovanili della Romania, scrive Il Tempo. Prima di trasferirsi in Italia il giocatore aveva impressionato anche gli osservatori giovanili del Liverpool, con cui si è allenato per una settimana. Alto 1.93, l’attaccante fa della forza fisica una delle sue caratteristiche principali: è in grado di proteggere il pallone e servire preziose sponde per i compagni. Il carattere non gli manca di sicuro, adesso ha l’occasione di dimostrarlo con la maglia della Roma.