Serve l’Europa League

Vincere con lo Spezia per rimanere in Europa League. Come scrive Matteo Cirulli su Il tempo, la sfida di domani contro lo Spezia, si rivelerà fondamentale per scoprire il futuro della squadra di Mourinho. Lo Special One dovrà valutare le condizioni dei proprio giocatori dopo i 140 minuti alla Puskas Arena. I tre punti garantirebbero ai giallorossi una partecipazione in Europa League, in caso di mancata vittoria, con conseguente successo bianconero, costringerebbe i giallorossi invece a tornare in Conference League. Due scenari diversi, anche dal punto di vista economico: la seconda coppa europea ha un valore di 465 milioni di euro, mentre la Conference 235. Mentre la quota di partecipazione è simile per le due coppe: 3,63 milioni per l'Europa League e 2,94 per l'altra. Siamo sicuramente distanti dai soldi che avrebbero garantito una eventuale qualificazione in Champions; tuttavia un percorso come quello di quest'anno, fornirebbe ai giallorossi introiti fondamentali. La sfida di domani che segna l'ennesimo sold-out all'Olimpico risulterà fondamentale per determinare in quale competizione Pellegrini e compagni dovranno competere. Ieri la squadra si è ritrovata a Trigoria: hanno svolto una seduta di scarico con la solita divisone tra campo e palestra. Oggi alle 16 ci sarà invece il secondo allenamento, una rifinitura che sarà molto utile a Mourinho per determinare chi è più in forma.