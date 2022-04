Serie A Femminile, Roma con la Fiorentina

Le ragazze di Alessandro Spugna scendono in campo per una gara decisamente importante in vista dello sprint finale

A tre giornate dal termine del campionato, la Roma Femminile è saldamente al secondo posto in classifica, come riporta Il Tempo. La Juventus capolista è lontana 5 punti, altrettanti ce ne sono tra le giallorosse e il Milan terzo. Oggi, alle 14.30, le ragazze di Alessandro Spugna scendono in campo in casa della Fiorentina per una gara decisamente importante in vista dello sprint finale. La Juventus, infatti, gioca domani contro la Lazio e potrebbero essere proprio le cugine a far riaprire clamorosamente la corsa al titolo, anche perché le bianconere non hanno un calendario semplice dovendo affrontare nelle ultime due partite il Sassuolo quarto e il Milan terzo. "Stiamo preparando questo finale di stagione con l’umore alto – spiega mister Alessandro Spugna – al ritorno dalle Nazionali ho trovato tutte le ragazze motivatissime".