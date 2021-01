Separati in casa

Più che la pace la sensazione è che servirà un armistizio, come riporta Il Tempo. Sono ore delicate per quanto riguarda la situazione di Edin Dzeko, che sembra vivere da separato in casa dal giorno successivo alla figuraccia di Coppa Italia contro lo Spezia.

Anche ieri il bosniaco si è allenato individualmente e, a meno di colpi di scena, non verrà convocato per la gara in programma domenica sera all’Olimpico contro il Verona di Juric. Il tecnico considera grave quanto successo nel tunnel dell’Olimpico e, da quel momento, Dzeko si è allenato a parte e sabato scorso era a seguire i suoi compagni in tribuna.

Una situazione difficile da gestire, soprattutto perché rimangono quattro giorni prima della chiusura del mercato. Per ora nessuno si è fatto avanti con una proposta concreta e, se non dovessero esserci novità il futuro di Dzeko sarà ancora in giallorosso almeno fino a giugno. Tiago Pinto si ritrova con un’altra situazione delicata da gestire a meno di un mese dal suo arrivo. Ad aiutare il dirigente potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, che ha ereditato la fascia da capitano: l’ottimo rapporto con il centravanti può rivelarsi fondamentale per trovare un punto d’incontro.