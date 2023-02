Semifinali di Coppa Italia Femminile: Milan-Roma e Juve-Inter per un posto in finale

Gol, suspense e tante emozioni nel pomeriggio dedicato al ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile, terminato con i festeggiamenti di Inter, Milan, Roma e Juventus che si qualificano per il turno successivo. Le nerazzurre, dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-0, subiscono il clamoroso ritorno della Sampdoria che si porta sul 4-3 e chiudono i conti solo ai calci di rigore. Alle cugine rossonere basta l'1-1 casalingo con la Fiorentina, mentre giallorosse e bianconere si impongono su Pomigliano e H&D Chievo Women, battute rispettivamente 2-0 e 3-0. Le semifinali, che si disputeranno con gare di andata e ritorno 4/5 marzo e 11/12 marzo), vedranno la Juve opposta all'Inter - stessa sfida in programma nella Coppa Italia maschile - e il Milan alla Roma. Le ragazze di Spugna, riferisce Il Tempo, dopo il netto successo ottenuto all'andata, entrano in campo senza preoccupazioni e, nonostante la buona prova delle avversarie, certificano il passaggio del turno con la prima doppietta italiana di Kramzar.