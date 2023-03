Scontri pre-partita. Assaltato il pullman dei tifosi giallorossi

Tensione alta nel pre-partita tra tifosi della Roma e quelli della Real Sociedad, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il bel ricordo dello scambio di sciarpe tra il settore ospiti e la Monte Mario della gara d'andata è stato infatti cancellato dagli avvenimenti di ieri sera. Il primo contatto tra le due tifoserie c'è stato al momento del trasferimento dei giallorossi dalla fan zone all'Estadio Municip al de Anoeta. I tifosi della Roma si erano infatti ritrovati nei pressi della Spiaggia di Zurriola, nel Parco Sagues, dal quale sarebbe partito il servizio navetta per trasportare i presenti all'impianto a partire dalle ore 18. Un gruppo di ultras spagnoli ha assalito i pullman che contenevano i romanisti, lanciando pietre, bottiglie, sedie e fumogeni, danneggiando i mezzi di trasporto e rom-pendo alcuni finestrini. Gli scontri sono poi proseguiti al momento dell'arrivo dei giallorossi nei pressi dello stadio, quando le due tifoserie sono state prontamente separate dall'intervento della polizia, che ha mantenuto l'ordine fino al calcio d'inizio. Fortunatamente con l'avvicinarsi del match la situazione è andata man mano verso la sicurezza, con le tifoserie che hanno preso posto nei rispettivi settori dell'Anoeta. Ritorno con il sorriso per i tifosi giallorossi che potranno volare ancora una volta in giro per l'Europa in questa stagione.