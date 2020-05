Schick, gol e sirene dalla Premier

Patrik Schick è tornato in campo in Bundesliga dopo uno stop per problemi alla schiena ed è andato a segno contro l’Hertha Berlino, mettendosi ulteriormente in mostra, come riporta Il Tempo.

La prestazione di ieri non è stata entusiasmante ma il mercato non gli manca. Per la gioia della Roma che punta a cederlo e a farci una piccola plusvalenza. Il riscatto del Lipsia non è sicuro ed è legato al futuro del tecnico Nagelsmann, ma intanto sul giocatore si segnala l’interesse di Arsenal e Tottenham.

La Roma punta a cederlo in Premier, avvicinandosi, se possibile, al prezzo dei 29 milioni pattuito con il Lipsia.