Sbarco a Trigoria: inizia l’era di Mou

Il tecnico arriva a Ciampino e poi andrà subito a Trigoria dove ci saranno tanti tifosi in attesa

Il Mou-day. È il giorno dello Special One, alle 14 atterra a Ciampino col jet privato N1F dei Friedkin e subito dopo si sposterà a Trigoria per iniziare ufficialmente la sua avventura alla Roma, come riporta Il Tempo.