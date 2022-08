Sabato Juve-Roma. Pellegrini più avanti, Matic titolare

Ritorno alle origini, almeno per le prossime tre settimane. L’infortunio alla spalla subito da Nicolò Zaniolo costringe José Mourinho ad accantonare momentaneamente la Roma iper offensiva – con i quattro attaccanti in campo – per tornare ad un assetto più “prudente” che permetterà a Lorenzo Pellegrini di tornare ad agire sulla trequarti scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

Dopo aver giocato le prime due giornate di campionato da centrocampista in coppia con Cristante, contro la Juventus il capitano giallorosso affiancherà Paulo Dybala alle spalle di Tammy Abraham. Un avanzamento quasi naturale – in attesa del rientro del numero 22 – che permetterà a Matic di giocare per la prima volta da titolare in maglia giallorossa. Rispetto alle gare disputate contro Salernitana e Cremonese, non dovrebbero esserci ulteriori cambi nella formazione che sabato scenderà in campo allo Stadium.