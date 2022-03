Ryan Friedkin testa i posti vip dell’Olimpico

Il vicepresidente ha chiesto di testare le sedute dell'Area Premium dopo la fine della partita col Vitesse. Intanto proseguono le riunioni col Comune di Roma per il nuovo stadio

Roma-Vitesse è finita da una decina di minuti abbondanti. L’Olimpico si è già svuotato in gran parte, la festa per la qualificazione ai quarti di Conference League è finita ma dentro lo stadio c’è ancora il vicepresidente Ryan Friedkin, che prima del match aveva salutato Totti. Prima di uscire dalla tribuna chiede allo staff di poter salire di qualche fila a provare le poltrone 'vip' dell’Area Premium. Una sorta di test quello del vice-presidente. Prosegue intanto - come scrive 'Il Tempo' - la fase di riunioni con gli assessori del Comune di Roma, guidate dal Ceo Pietro Berardi e dalla consulente dei giallorossi Lucia Bernabè. In Campidoglio vedrebbero di buon occhio un progetto a Pietralata, area che non piace particolarmente ai proprietari della Roma, più orientati verso la zona del Gazometro\Mercati Generali.