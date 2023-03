Rui Patricio blinda la porta

Alti e bassi e una "stabilità" venuta a mancare qualche volta in più del solito rispetto al passato, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La stagione di Rui Patricio, nel complesso però, resta abbondantemente sopra la sufficienza, con un inizio di stagione in salita (complice la serata disastrosa di Udine e il gol concesso a Dimarco in Inter-Roma) e una seconda parte con diverse prestazioni di livello e molte più gare chiuse con la porta inviolata. Miglioramenti che gli hanno permesso di riconquistare la titolarità, almeno per il momento, in nazionale. Dopo un Mondiale passato in panchina l'estremo difensore giallorosso ha cominciato il nuovo ciclo del ct Martinez da titolare. Rinfrancato dalla pausa l'ex Wolverhampton ora si tufferà nuovamente negli impegni con la maglia giallorossa. In questa stagione nelle 34 gare giocate ha collezionato ben 15 clean sheet (10 in Serie A, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia), ma nelle ultime quattro gare di campionato soltanto contro la Juventus è uscito indenne dal campo. Mourinho si fida ciecamente di lui: lo scelse nel 2021 per guidare la porta della Roma nei suoi 3 anni (anche per il 35enne il contratto scadrà l'anno prossimo), con il club che si dovette sforzare parecchio per portarlo nella Capitale con un investimento da 12.6 milioni di euro. Il fedelissimo di Mou dovrebbe difendere la porta della Roma anche nella prossima stagione, che dovrebbe essere l'ultima. Ma le riflessioni a Trigoria sul futuro del ruolo sono aperte.