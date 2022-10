Rubata l’auto di Camara al laghetto dell’Eur

Il giocatore giallorosso aveva parcheggiato nei pressi del laghetto dell’Eur – in via del Ciclismo – prima di allontanarsi per circa un’ora: al suo ritorno però Camara non ha più trovato la macchina parcheggiata.

Il classe ’97 si è recato subito in Commissariato, accompagnato dall’interprete della Roma, per sporgere denuncia. Un episodio che si aggiunge al tentato furto d’auto subito da El Shaarawy tre anni fa, sempre in zona Eur: in quel caso però l’attaccante era riuscito a fermare il ladro, che a sua volta lo aveva denunciato per aggressione (il procedimento è stato archiviato).