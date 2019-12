Roma-Spal: tornano Pau, Pellegrini e Kolarov

Spazio ai titolari. Fonseca vuole evitare qualsiasi tipo di sorpresa contro la Spal e lancerà dal primo minuto Pau Lopez, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo coinvolti nel turnover in Europa League. Il tecnico portoghese deve fare ancora a meno di Kluivert, non convocato, e di Smalling, che farà di tutto per esserci con la Fiorentina visto che la risonanza ha escluso lesioni al ginocchio. In difesa l’allenatore giallorosso è pronto a lanciare Cetin accanto a Fazio, con Spinazzola favorito su Florenzi sulla destra. Come scrive Il Tempo, davanti il dubbio riguarda Perotti e Mkhitaryan, ma l’argentino è in vantaggio. Intanto si allunga la lista dei dirigenti che si sono separati dalla Roma. Dopo quello di Tempestilli c è da segnalare l’addio di Francesco Malknecht, responsabile dell’area finanza, amministrazione e controllo: il dirigente, preposto alla redazione dei documenti contabili, era in giallorosso da più di 20 anni ed ha attraversato l’era di Franco Sensi, della figlia Rosella ed è stato poi confermato anche nell’avventura americana alla guida del club di Trigoria.