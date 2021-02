Roma, si cerca il sostituto di Calvo: Ricci e Barale tra i candidati

Prosegue in casa Roma la rivoluzione messa in atto dai nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin. I tycoon texani infatti sono alla ricerca dell’erede di Fracensco Calvo, ex Chief Operating Officer. Per sostituirlo – scrive ‘Il Tempo’ – sembra ci siano in ballo sia profili internazionali, con un europeo e un americano, che italiani. In questo ultimo caso si parla di Giorgio Ricci, attualmente capo dell’area ricavi della Juventus, e di Lorenzo Barale, responsabile commerciale dell’Inter. Ma tra i nuovi ingressi in società potrebbe figurare anche il nome di uno Sport Data Analyst, che dovrebbe però lavorare a stretto contatto con Tiago Pinto e l’area sportiva.