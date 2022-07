Roma, seguimi e vinceremo

Voglioso, ottimista, felice ma prudente al tempo stesso sulle ambizioni. Un passo alla volta per fare cose grandi. Paulo Dybala si presenta nella sala stampa di Trigoria come un ragazzo serio e positivo, prima di prendersi l’abbraccio della marea giallorossa che lo ha accolto all’Eur da nuovo re. "Il suo arrivo dimostra la credibilità e l'ambizione del progetto" spiega orgoglioso Tiago Pinto, che poi lascia la scena al protagonista del Dybala-day. "Credo sia presto per parlare di scudetto - attacca l’argentino - lo scorso anno la Roma ha vinto un trofeo molto importante per avere più ambizione. La società è cresciuta con i giocatori arrivati insieme a Mourinho, a tutti piace vincere e deve essere il nostro obiettivo: pensare di partita in partita e più avanti vedremo dove saremo. In questo momento per lo scudetto ci sono squadre più avanti di no".