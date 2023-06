Roma, residenti pronti alla guerra. Ricorso al Tar sullo stadio

I residenti di Pietralata che rischiano l'esproprio e undici associazioni di zona annunciano un ricorso al Tar contro la delibera sul pubblico interesse, approvata dall'Assemblea Capitolina il 9 maggio, relativa al progetto dello stadio della Roma. Come riporta Il Tempo, sotto accusa ci sarebbe l'Assessorato all'Urbanistica, che avrebbe cercato di velocizzare l'iter sacrificando: "Un momento che invece dovrebbe essere dedicato al dialogo, alla condivisione e all'ascolto delle istanze dei cittadini". Per questo i firmatari promettono una battaglia giudiziaria: "Fino all'ultimo grado di giudizio, per impedire gli eventuali espropri o allontanamenti che riguarderanno le famiglie abitanti e residenti nell'area individuata".