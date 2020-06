Roma, prove generali

La prova generale prima di andare in scena. A 48 ore dalla sfida contro la Sampdoria di Ranieri (ancora differenziato per Quagliarella) la Roma è scesa in campo allo Stadio Olimpico per una seduta tattica con la quale è stata presa confidenza con il terreno di gioco e con la surreale situazione di vuoto sugli spalti che i giocatori vivranno nella partita di domani sera. I calciatori – riporta “Il Tempo” – sono arrivati all’impianto del Foro Italico alla spicciolata e con mezzi propri, usando tre diversi spogliatoi per cambiarsi: Fonseca aveva fissato l’appuntamento per le 20 e ha dato il via all’allenamento alle 21, un orario insolito ma scelto dallo staff tecnico per far abituare il gruppo ai nuovi ritmi imposti dalla Lega di Serie A.

Ad assistere alla sgambata con partitella finale erano presenti anche l’Amministratore Delegato Fienga (contatti con il Milan per una possibile cessione di Schick) e il Global Sport Officer Zubiria. Gli unici due giocatori che non hanno preso parte alla seduta all’Olimpico sono stati Zaniolo e Pau Lopez, destinato al forfait (il terzo portiere sarà il giovane Cardinali) a causa della micro-frattura al polso che ha richiesto un tempo di guarigione più lungo rispetto a quanto preventivato dopo la prima radiografia di maggio. Il giovane talento giallorosso si è invece allenato con la Primavera di De Rossi, ultimo step prima del pieno rientro in gruppo agli ordini di Fonseca. Zaniolo ha svolto con i compagni sia la parte fisico-atletica che quella tattica, evitando però qualsiasi tipo di contrasto che potesse mettere a rischio il ginocchio.

Intanto a Trigoria si continua a lavorare per sciogliere il nodo Petrachi, sospeso dalle funzioni di direttore sportivo. Il dirigente leccese ha ribadito che non ha intenzione di dimettersi – se lo facesse sarebbero sciolti anche i contratti degli osservatori che ha portato con sé dopo la rivoluzione dell’area scouting – e le parti stanno discutendo per trovare un accordo economico che metta la parola fine ad un matrimonio durato meno di un anno. Il reintegro non è assolutamente un’opzione percorribile per nessuna delle due parti in conflitto. Titoli di coda su Antonucci: il Vitoria Setubal ha deciso di rispedire immediatamente a Roma il giovane esterno d’attacco, il cui comportamento fuori dal campo