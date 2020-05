Roma pronta a scommettere su Ibanez e Villar

Il mercato di gennaio ha regalato a Fonseca tre giocatori classe 1998 e la Roma ha intenzione di puntarci per il futuro, come riporta Il Tempo.

Carles Perez è un giocatore più pronto rispetto a Ibanez e Villar, ma a Trigoria sono pronti a scommettere che il difensore e il centrocampista avranno un avvenire roseo. Ibanez non è ancora sceso in campo in giallorosso, ma le sue qualità tecniche hanno stupito Fonseca e il direttore sportivo Petrachi.

Villar invece ha già accumulato 4 presenze, segno che ha conquistato la fiducia dopo essere stato acquistato a fine gennaio per 4 milioni più 1 di bonus. Lo spagnolo non ha avuto timore quando è stato impiegato, ricevendo l’elogio pubblico del tecnico.