Roma Primavera, De Rossi chiede il riscatto ai suoi

Oggi tornano in campo la Roma e la Lazio Primavera si legge su Il Tempo. I giallorossi di Alberto De Rossi ospitano al Tre Fontane il Pescara alle ore 15 con la voglia di dimenticare in fretta la debacle contro il Verona. Primi in classifica con sette punti di vantaggio sul Cagliari (che deve recuperare un match), i capitolini puntano a riprendere la corsa. "La squadra ha preso male la sconfitta – spiega mister De Rossi – contro il Pescara torneremo a essere noi stessi e potremo dire la nostra". La ricetta per ripartire è presto fatta. "Dobbiamo giocare alti, compatti e aggressivi. Ultimamente questo non è avvenuto e si sono visti i risultati". Alle 11, invece, tocca alla Lazio capoclassifica del Primavera 2. I biancocelesti di Alessandro Calori fanno visita al Cesena secondo a un punto. Gli emiliani devono anche recuperare una partita, quindi un risultato positivo sarebbe importantissimo per restare al comando.