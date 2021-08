Roma, Pinto cerca casa a Nzonzi e Pastore

L'obiettivo del gm giallorosso è quello di piazzare i costosi esuberi ereditati dalle precedenti gestioni

In missione a Milano per gli ultimi giorni di calciomercato, con il nome di Pastore evidenziato in rosso. Tiago Pinto è quasi arrivato al traguardo della sua prima campagna di trasferimenti estiva e ora sta cercando di compiere l'ultimo sforzo per regalare a Mourinho un rinforzo a centrocampo. Da Trigoria assicurano che senza cessioni non ci saranno altri volti nuovi e perciò l'obiettivo del general manager è quello di piazzare i costosi esuberi ereditati dalle precedenti gestioni, Pastore e Nzonzi in primis. In particolare ieri è andato in scena un incontro con Simonian, agente del trequartista argentino, ma arrivare ad un accordo per la rescissione è al momento un'impresa più che ardua. Come riportato su Il Tempo, Pinto ha fatto presente al procuratore di Pastore tutta l'irritazione per il comportamento del Flaco che si è recato a Parigi nel giorno della presentazione della Roma allo Stadio Olimpico, ma non basta di certo questo episodio per rompere l'accordo che prevede altri due anni di contratto a 3.5 milioni netti annui. Difficilmente si troverà una soluzione prima del gong finale. Intanto, dopo aver definito l'arrivo del giovane 2004 Keramitsis, va registrato il tentativo di Davide Lippi di portare Borja Mayoral alla Fiorentina: lo spagnolo è la terza punta dietro ad Abraham e Shomurodov, ma Mourinho vuole tre centravanti in rosa. E spera nel regalo di fine agosto.