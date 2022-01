Roma, ora il Covid fa paura

Ieri il terzo giocatore out perché positivo: è Fuzato. Spaventa il prossimo ciclo di tamponi a cui verrà sottoposto il gruppo squadra

Fiato sospeso a Trigoria in vista del big match di dopodomani a San Siro con il Milan, come riporta Il Tempo. A preoccupare José Mourinho questa volta non è l’infermeria – l’unico infortunato è Spinazzola – ma il prossimo ciclo di tamponi a cui verrà sottoposto il gruppo squadra. Ai primi due casi di positività al Covid riscontrati nei giorni scorsi – uno è Borja Mayoral – si è aggiunto anche Daniel Fuzato, che da ieri si trova in isolamento domiciliare: sale dunque a tre il numero dei positivi tra i giocatori. La speranza al Fulvio Bernardini è quella di non incappare in altre brutte sorprese a poche ore dalla gara con i rossoneri. Se non dovessero esserci ulteriori defezioni a Milano lo Special One potrà comunque schierare l’undici titolare, con Mkhitaryan che dovrebbe lasciare spazio a Pellegrini dal 1′.