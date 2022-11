Roma, oggi è atteso Solbakken

Non salirà sull'aereo per Tokyo ma oggi è atteso nella Capitale Ola Solbakken, rimasto in panchina ieri nell'amichevole di Oslo tra Norvegia e Finlandia. L'attaccante, scrive Il Tempo, arriverà alle 13:50 a Fiumicino, dopo uno scalo a Bruxelles, e firmerà un contratto con la Roma fino al 2027. Ma per poterlo accogliere ufficialmente a Trigoria prima di gennaio serve un accordo con il Bodø/Glimt.