Roma non sbagliare

Al Gewiss Stadium per continuare a lottare per una qualificazione in Champions League, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo il successo di giovedì scorso in Europa League, la Roma ha avuto tre giorni di allenamento per preparare al meglio la gara di stasera, quando, alle 20.45, affronterà l'Atalanta di Gasperini. Una sfida delicata, che vedrà affrontarsi due squadre in corsa per giocare in Europa il prossimo anno in uno stadio che fa registrare un tutto esaurito -terminato in poche ore dall'apertura lo scorso 17 aprile anche il settore ospiti riservato ai giallorossi, che saranno più di 1000. L'Atalanta arriva a questa partita con un periodo di forma altalenante: i nerazzurri dal rientro della sosta nazionale hanno conquistato punti solamente in trasferta, vincendo con la Cremonese e pareggiando - la scorsa giornata - con la Fiorentina, mentre è risultata in una sconfitta l'ultima gara giocata al Gewiss Stadium - in quel caso ha avuto la meglio il Bologna grazie ai gol di Orsolini e Sansone. La Roma arriva al match di questa sera stanca e con alcune defezioni di formazione: oltre al lungodegente Karsdorp, Mourinho dovrà fare a meno di Wijnaldum e Smalling, infortunatisi lo scorso giovedì. Nonostante ciò, i giallorossi vorranno confermare l'ottimo periodo di forma che continua da inizio aprile: solo una sconfitta in cinque gare, ovvero i quarti di finale d'andata con il Feyenoord - risultato che poi è stato ribaltato al ritorno all'Olimpico. In campionato Pellegrini e compagni hanno vinto tre gare consecutive - non succedeva dallo scorso ottobre - e questa sera proveranno a raggiungere la quarta vittoria, obiettivo mai raggiunto in questa stagione. Il fischietto della gara di questa sera sarà Massimiliano Irrati. L'arbitro della sezione di Pistoia dirigerà questa sera il suo terzo Atalanta-Roma. Oltre alla sfida del 2016 terminata 3-3 grazie al gol nel finale di Totti, subentrato dalla panchina, Irrati ha arbitrato anche la gara al Gewiss Stadium della scorsa stagione, terminata con un sonoro 4-1 per i giallorossi. Stasera nuova sfida, Gasperini prepara la trappola, Mourinho vuole calare il poker in campionato.