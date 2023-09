Roma non fermarti

La squadra giallorossa, impegnata in trasferta contro il Torino, è chiamata dare continuità alla bella vittoria sull'Empoli

Redazione

Continua il viaggio senza sosta della Romg che dopo la trasferta europea in Transnistria questa sera sarà impegnata sul campo del Torino (fischio d'inizio alle 20.45, diretta Dazn) per cercare di dare continuità alla bella vittoria sull'Empoli, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Un esame certamente non semplice per la squadra di Mourinho che dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Smalling (ne avrà per un'altra settimana) e perde Sanches, ina suprattutto che se la dovrà vedere con una squadra in salute e che viene da due vittorie consecutive contro Genoa e Salernitana.

E' stato poco il tempo a dsposizione dello Special One per preparare un match delicato, visto che la squadra ha svolto soltanto due allenamenti dopo la gara europea: lo scarico di venerdì e la rifinitura di ieri. Un appuntamento che arriva nel mezzo di sette giorni difficili a livello logistico con tre trasferte da affrontare. Da Tiraspol a Genova passando per Torino. Ma Mou sa bene che l'inizio col freno a mano tirato ha messo lui e il gruppo spalle al muro e con la necessità di trovare risultati. Per questo il tecnico si affida ai migliori e proverà a sorprendere il Toro per il terzo anno di fila dopo i successi dell'ultima giornata della stagione 21-22 e l'1-0 firmato Dybala dell'aprile scorso.

