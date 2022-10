Roma-Napoli: tocca a Irrati

L’Aia ha designato Massimiliano Irrati per dirigere Roma–Napoli, al Var ci sarà Di Paolo. In stagione, l’unica gara dei giallorossi diretta dal fischietto di Pistoia è stata quella contro la Juventus (1-1 all’Allianz Stadium). Il bilancio totale parla di 23 gare, con 12 vittorie della Roma, 6 pareggi e 5 sconfitte, come riporta Il Tempo.