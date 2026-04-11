Roma, mica Malen

All'Olimpico è Malen show. La Roma batte il Pisa e prova a rilanciarsi nella corsa al quarto posto in attesa dei risultati di Como e Juve. I giallorossi restano sesti, al momento con gli stessi punti della Juve e uno in meno del Como quarto. Un match senza storia deciso dalla tripletta dell'olandese vero e proprio trascinatore dei giallorossi. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Ora otto giorni per il big match con l'Atalanta, sempre in casa, con un occhio alla televisione tra oggi e domani sperando nei passi falsi del Como con l'Inter e della Juve proprio con i bergamaschi. Un sorriso tra le tensioni quello del tris al Pisa, con gli stracci che ormai anche pubblicamente volano tra Ranieri e Gasperini in un futuro sempre più incerto per la Roma dei Friedkin.