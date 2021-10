Roma, marcia da Champions

L’uomo in più è ancora una volta capitan Pellegrini, caricato dal rinnovo contrattuale e autore di un’altra gara da leccarsi i baffi

L’effetto derby stavolta funziona al contrario, come riporta Il Tempo. È la Roma a prendersi i tre punti una settimana dopo all’Olimpico, allungando sulla Lazio franata a Bologna. I giallorossi arrivano alla sosta da quarti in classifica in solitaria, grazie alla quinta vittoria in sette partite di campionato, a cui va aggiunto l’en-plein nella «piccola» Europa. Nulla di stupefacente visto il livello medio delle avversarie affrontate fin qui, ma Mourinho può ritenersi soddisfatto al secondo pit-stop stagionale. Dopo averle prese da Sarri nella stracittadina, il portoghese si prende una piccola rivincita su un altro toscano, l’ex giallorosso Andreazzoli, aspettando di affrontare in fila Allegri, Spalletti e Mazzarri dopo la sosta. Il calendario sta permettere di fronte alla Roma rivali di spessore, prima della prossima sosta all’Olimpico arriverà anche il Milan e a al termine del prossimo filotto si potrà capire meglio il reale valore di questa squadra che ha voglia di tornare in Champions.