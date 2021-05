Roma, le cessioni: Fenerbahce su Santon, nodo Pastore

Florenzi potrebbe andare all'Inter, su Olsen e Kluivert c'è la Premier. Pinto proverà a piazzarli tutti

In attesa del primo colpo in entrata, la Roma continua a lavorare al taglio degli esuberi. Tra i giocatori con la valigia in mano uno dei primi nomi è quello di Santon: sul terzino c'è da registrare l'interesse di alcune squadre turche, tra cui il Fenerbahce. In uscita anche Pastore - spera di tornare in Argentina - oltre a Fazio e Carles Perez, mentre il futuro di Villar e Diawara verra deciso dal nuovo allenatore. Si cercherà una sistemazione alternativa anche per i numerosi giocatori di ritorno dalle esperienze in prestito, riporta "Il Tempo". Florenzi è alla ricerca di nuovi stimoli e potrebbe decidere di ripartire dall'Inter di Inzaghi, su Olsen e Kluivert c'è l'interesse di alcuni club di Premier mentre per Nzonzi si cerca una squadra in Ligue 1. Su Under invece il Milan aveva chiesto informazioni nelle scorse settimane. A Trigoria rientreranno anche Bianda, Coric e Antonucci. Tiago Pinto proverà a piazzarli tutti.