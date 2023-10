Roma, ipotesi tridente pesante a Cagliari. Fuori Aouar

Dybala dietro Lukaku e Belotti per tornare a casa con i tre punti

Redazione

Straordinari in difesa, Dybala dietro Lukaku e Belotti. Messo da parte l’impegno di giovedì, Mourinho è pronto a cambiare modulo per l’ultima giornata di campionato prima della sosta per le nazionali, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Alla Unipol Domus lo Special One chiederà nuovamente uno sforzo ai centrali rimasti, vista l’emergenza nel reparto arretrato. Non ci saranno infatti Smalling e Llorente, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni: insieme a Mancini e N’Dicka verrà impiegato Cristante nella veste di regista al centro della difesa, davanti a Rui Patricio, che riprende la maglia da titolare dopo i 90 minuti di Svilar con il Servette.

Cambi anche sulle fasce dove ci saranno Karsdorp e Spinazzola. Possibile stravolgimento a centrocampo. Aouar non ha convinto Mourinho e potrebbe quindi iniziare la sfida contro i sardi dalla panchina. Vista l’assenza di Pellegrini e Renato Sanches lo Special One potrebbe optare per un cambio di modulo, rinunciando all’ormai consueto 3-5-2, passando così a quattro in mezzo al campo, con Bove e Paredes ad agire come mediani. In attacco sicuri di una maglia Lukaku e Dybala, mentre per completare il reparto offensivo è ballottaggio tra Belotti ed El Shaarawy, con il primo che parte favorito.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.