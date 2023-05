Roma in finale di Europa League, ultimo atto a Budapest col Siviglia

Tutti a Budapest!! Cuore, coraggio, tanta perseveranza e soprattutto una sofferenza infinita, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Ma la Roma tiene e scrive un’altra pagina incredibile della sua storia guadagnandosi il biglietto per la finale di Europa League grazie al gol all’ Olimpico di Bove e al pareggio a reti inviolate conquistato con i denti ieri sera a Leverkusen. Il 31 maggio a Budapest la finale sarà Roma-Siviglia visto il successo ai supplementari degli spagnoli sui bianconeri di Allegri. Sfuma così la finale tutta italiana, ma c’è bello grosso il segno di Roma su questo penultimo atto: il Siviglia è la squadra dell’ex Monchi e il gol decisivo che ha tagliato le gambe alla Juve è stato segnato da Lamela, altro ex giallorosso doc. Il 31 maggio l’ultimo atto di una competizione che resta l’unica via percorribile per la Roma di accedere alla Champions League della prossima stagione. Non è finita, manca un ultimo strappo, quello decisivo però questa squadra ha dimostrato, anche senza tanti titolari di poter dire la sua, di saper soffrire e riuscire a buttar giù tutti i gufi appollaiati sul trespolo… e ce ne erano tanti. Comunque il segnale è chiaro: tre italiane nelle tre coppe europee… qualcosa vorrà pur dire.