Roma già al bivio

La sfida delle ore 18 ha già i contorni di una gara decisiva. Dall’entusiasmo ai dubbi. Le cinque sconfitte totali raccolte dalle due squadre, hanno messo in luce i rispettivi problemi più di quanto non siano emerse le qualità. Mourinho torna nel suo stadio dove l’anno scorso ha perso sia in campionato sia in Coppa Italia senza mai avere l’impressione di potersela almeno giocare, ma stavolta sarà squalificato.