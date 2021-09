Roma forte e il vero colpo sarà Zaniolo

La Roma era a un passo dall’essere una squadra in grado di lottare con le prime: anzi lo sarebbe già così, se non fosse che la stagione è lunga e la panchina non appare all’altezza delle concorrenti

Redazione

Chi si accontenta gode. È la filosofia alla quale dovrà fare riferimento Mourinho nella sua prima stagione in giallorosso, perché non è arrivato l’atteso colpo in extremis che avrebbe completato una rosa già competitiva. Il tecnico portoghese ci ha provato in ogni modo, senza mai calcare la mano questo è vero, però lo ha detto ogni volta che ha potuto. Secondo lui - scrive 'Il Tempo' - a questa squadra mancava e manca ancora un centrocampista di riferimento, l’uomo in grado di far cambiare tutto. Peccato, perché la Roma era davvero a un passo dall’essere una squadra in grado di lottare con le prime della classe: anzi lo sarebbe già così se non fosse che la stagione è lunga e la panchina non appare certo all’altezza delle concorrenti.

Poi Tiago Pinto è riuscito sfoltire la rosa degli esuberi o almeno ci ha provato: via sul serio solo Under, ma ha trovato comunque sistemazione a molti fuori rosa mandati in prestito a giocare altrove senza oneri per il club. Restano i nodi dei tre irremovibili e soprattutto impiazzabili: Nzonzi, Santon e Fazio. Mourinho alla fine dovrà affrontare la stagione appena iniziata con questi uomini, cercando di fare buon viso a cattivo gioco con una società che comunque, in questo ultimo periodo, ha immesso nel club liquidità per 85 milioni di euro. Ora la differenza la dovrà fare Mou, che ci proverà ancora perché l’acquisto che manca potrebbe arrivare già a gennaio. Abraham sta dimostrando ogni giorno di più quanto può essere centrale e il ritorno al top di Zaniolo potrebbe essere il vero colpo di mercato di questa Roma: aspettando che anche il campione d’Europa Spinazzola possa iniziare a fare la sua.