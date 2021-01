Roma Femminile: Zecca lascia il club e va al Bari

L’As Roma femminile saluta anche Maria Zecca. L’attaccante statunitense – una delle prime tesserate nella storia del club giallorosso – lascia la Capitale a metà della sua terza stagione con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità e proseguire il suo percorso nel calcio italiano. La classe ’95 si trasferisce a titolo definitivo alla Pink Bari per cercare di contribuire alla salvezza delle pugliesi, penultime in classifica al termine del girone d’andata.

La scelta di cambiare club è stata della giocatrice, che in questa stagione alla Roma non ha praticamente mai trovato spazio anche a causa di una brutta infezione all’occhio. Zecca era stata coinvolta nel progetto femminile giallorosso anche grazie al padre Alex, braccio destro dell’ex presidente Pallotta negli anni scorsi spesso presente a Trigoria per relazionare la proprietà sulla situazione all’interno del centro tecnico.

Neanche a farlo apposta la sua avventura romanista si è conclusa nelle stesse ore in cui Gianluca Gombar e Manolo Zubiria – ex team manager e GSO della Roma maschile arrivati durante l’era Pallotta – hanno chiuso il loro rapporto con il club in seguito alla sconfitta a tavolino arrivata con lo Spezia. Storie che non sono collegate in alcun modo tra loro, ma a più di qualcuno la coincidenza è apparsa come un crudele scherzo del destino.