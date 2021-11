Roma Femminile, le giallorosse calano il tris

Gara mai in discussione quella del Tre Fontane contro la Fiorentina

Terza vittoria consecutiva per la Roma femminile di Alessandro Spugna. Al Tre Fontane le giallorosse battono la Fiorentina 1-0 grazie alla rete di Serturini ad inizio ripresa e restano saldamente al quarto posto in classifica, come riporta Il Tempo. Gara mai in discussione, con la Roma che colpisce anche due pali (Giugliano e Glionna) e confeziona diverse altre buone occasioni. Nel post-partita, mister Spugna è soddisfatto. “Abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale contro una squadra che era venuta qui per difendersi”.