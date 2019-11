Roma femminile, le giallorosse all’esame Juventus

L’esame più difficile per l’As Roma femminile, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Oggi alle 12.30 le giallorosse scendono in campo al Tre Fontane contro la Juventus (diretta su Sky Sport e Roma Tv). Dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Florentia San Gimignano, il gruppo di Bavagnoli ha l’occasione di rimettere a posto la classifica in uno scontro diretto con una big. Con una vittoria infatti Bartoli e compagne si porterebbero a -2 dalla vetta occupata dal Milan. Le bianconere però venderanno cara la pelle dopo essere state momentaneamente scavalcate proprio dalla squadra di Ganz, che ieri ha battuto il Sassuolo. La coach romanista è stata chiara, per battere la Juve servirà un match senza sbavature: “Dovremo fare una partita perfetta, affrontiamo una squadra veramente forte sotto tutti gli aspetti che non ha bisogno di motivazioni”. In Serie B invece la Lazio Women affronta in trasferta la Novese alle 14.30