Roma Femminile, ginocchio ko per la Giugliano

Oltre al danno la beffa. Dopo la batosta rimediata domenica scorsa al Tre Fontane contro la Juventus, ieri è arrivato il responso sull’infortunio subito da Manuela Giugliano, come riporta Il Tempo.

La centrocampista dell’As Roma Femminile durante il match con le bianconere era stata costretta a lasciare il campo in lacrime dopo una botta al ginocchio destro. La risonanza magnetica ha evidenziato un trauma distorsivo con distrazione di I grado del legamento collaterale mediale. Brutte notizie per Bavagnoli, che dovrà fare a meno dellasua numero 10 nella partita di domenica col Tavagnacco. Le condizioni della giocatrice verranno valutate giorno per giorno, ma potrebbe saltare anche la gara contro l’Inter dell’8 dicembre. Per sopperire all’assenza di Giugliano la coach giallorossa dovrebbe spostare Bernauerin regia con Greggi ed Hegerberg mezzala nel 4-3-3. Nel caso in cui Bernauer rimanesse mezzala, saranno Ciccotti e Coluccini a contendersi la maglia da regista.