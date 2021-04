Roma Femminile, giallorosse ko con la Juve ma in finale di Coppa. Ora il Milan

Nonostante la sconfitta con le bianconere, la Roma trova la sua prima finale nella storia

Missione compiuta per Betty Bavagnoli e le sue ragazze. Per la prima volta nella sua storia, la Roma femminile approda in finale di Coppa Italia, da giocare contro il Milan il 30 maggio, ricorda Il Tempo. In virtù del 2-1 dell'andata, alle giallorosse è bastato anche perdere la semifinale per 3-2 contro la Juve, per poter ottenere questo traguardo storico. Orgogliosa anche coach Bavagnoli, che coglie i frutti del proprio lavoro: "Prima della partita, avevamo parlato di quanta gioia avremmo potuto dare alla nostra società e ai nostri tifosi. Siamo entrate nella storia e fatto la partita che volevamo, contro una grandissima squadra". Le giallorosse al minuto 90 conducevano per 2-1, ma al 92' Cristiana Girelli ha portato il risultato in parità. Al minuto 95 il club bianconero ha trovato il gol del 3-2 che però non gli sarebbe valso comunque la qualificazione. Dettaglio che invece pare essere sfuggito alla commentatrice di Sky Sport, Gaia Brunelli, convinta che anche con il punteggio di 3-2 per la Juventus, sarebbero passate le bianconere. In serata tweet di scuse a tifosi e abbonati.