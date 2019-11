Roma Femminile, giallorosse in Toscana per il quinto acuto

Sfida cruciale per la Roma Femminile. Oggi alle 14.30 le giallorosse scendono sul campo della Florentia a San Gimignano a caccia del quinto successo consecutivo in campionato. Dopo le partite di ieri – scrive ‘Il Tempo’ – le ragazze di Bavagnoli sono state momentaneamente scavalcate in classifica dalla Fiorentina al secondo posto insieme al Milan. Con una vittoria, però, sorpasserebbero nuovamente la squadra viola e approfitterebbero del concomitante big match tra le rossonere e la capolista Juventus. Non ci sarà la brasiliana Andressa, alle prese con un infortunio alla caviglia mentre – a sorpresa – nella lista dei convocati c’è Corrado, che continua il lavoro programmato dopo l’infortunio al ginocchio sinistro. In Serie B invece alle 14.30 la Lazio Women affronta la Roma Calcio Femminile al Fersini: le biancocelesti vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita la settimana scorsa in Coppa Italia contro le giallorosse.