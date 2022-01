Roma Femminile a Napoli: le giallorosse provano a riprendersi il secondo posto

Ieri il Sassuolo ha battuto 4-0 l’Hellas Verona superando le ragazze di Alessandro Spugna

Oggi alle 12.30 la Roma femminile fa visita al Napoli per provare a riconquistare il secondo posto, si legge su Il Tempo. Le giallorosse si presentano all'appuntamento dopo sei vittorie consecutive in campionato, l’obiettivo è quello di continuare così per provare a rimontare punti sulla Juventus prima in classifica. "Sono state settimane complicate – dice il mister delle capitoline – e mi sento di dover ringraziare tutti, abbiamo lavorato in maniera spettacolare". Dopo il giro di boa si inizia a fare sul serio, ogni gara può essere decisiva per la classifica finale: "partita dopo partita sarà sempre più complicato perché ormai il campionato è fatto da chi vuole restare davanti e chi vuole salvarsi, quindi ogni match è insidioso". Intanto, in settimana, è arrivato il rinnovo di contratto per Alice Corelli., l’attaccante, cresciuta nel settore giovanile romanista, ha firmato fino a giugno 2024. In casa Napoli si cerca anche l'appoggio del pubblico. Per la partita contro la Roma l’ingresso allo stadio sarà gratuito. In porta, l’ex-giallorossa Rachele Baldi appena sbarcata all’ombra del Vesuvio: "per me sarà una partita particolare, ma vorrei fare uno scherzetto alle mie ex-compagne".