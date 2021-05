Roma e Petrachi di nuovo in tribunale

Ieri si è svolta un’udienza “di correzione materiale” per stabilire l’esatta cifra che il club dovrà versare all’ex direttore sportivo

Nuovo round tra Petrachi e la Roma. Ieri, presso il tribunale del Lavoro, per averlo licenziato ingiustamente. Il giudice aveva condannato i giallorossi a pagare 5 milioni più 100 mila euro per danni oltre alle spese legali. Nella sentenza del 12 febbraio scorso non è stato menzionato l’ammontare esatto del risarcimento, motivo per cui la Roma non ha ancora provveduto al pagamento nonostante i termini esecutivi siano scaduti il 31 marzo. Se per qualche motivo – una volta messo nero su bianco – la Roma non dovesse corrispondere la somma stabilita, il rischio è che Petrachi decida di rivolgersi alla giustizia sportiva. I legali dell’ex ds potrebbero presentare esposto alla Procura Federale per violazione delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Figc).