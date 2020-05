Roma e Lazio tornano in campo

Tra un’ordinanza dei governatori e una lettera del Ministro Spadafora al Comitato Tecnico Scientifico, alla fine potrebbe prevalere il buon senso, come riporta Il Tempo.

Per saperlo dovremo attendere la giornata odierna quando – alle 11 – il Comitato Tecnico Scientifico tornerà a riunirsi per valutare e rispondere alla missiva inviata venerdì sera dal Ministro dello Sport Spadafora che ha chiesto di adeguare ai professionisti degli sport di squadra le linee guida previste per gli allenamenti degli atleti degli sport individuali.

LETTERA E ORDINANZE – Il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonacini aveva spaccato il fronte, anticipando a lunedì 4 maggio l’inizio della fase 2 del calcio, inizialmente prevista nei piani del Governo per il prossimo 18 maggio. A quel punto, per evitare un effetto domino, nella serata di venerdì il Ministro dello Sport aveva invitato il CTS a valutare la possibilità di equiparare le linee guida per tutti gli atleti. Nella giornata di ieri – tardando la risposta del CTS – è partito l’effetto domino. I Governatori di Campania, Sardegna e Lazio hanno acceso il semaforo verde per rivedere il decreto che di fatto penalizzava gli sport di squadra. Le Regioni hanno svincolato gli sportivi: Sassuolo, Bologna, Parma e Cagliari hanno aderito, così come la Roma che ha annunciato ufficialmente la ripresa degli allenamenti: il prossimo 7 maggio la squadra giallorossa è stata convocata a Trigoria e sarà nuovamente agli ordini di Fonseca.

A metà settimana riaprirà il Centro di Formello dove Inzaghi potrà tornare ad allenare la sua Lazio con rinnovate ambizioni. Il Napoli dovrebbe partire già domani dopo l’ok di De Luca.