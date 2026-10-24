I giallorossi a Napoli cercano la prima vittoria con una big. Gasperini va oltre l'emergenza per restare incollato al primato in classifica

Redazione
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L'ultimo passo per sognare davvero in grande. La Roma insegue ancora una vittoria di prestigio contro una big in un inizio di stagione dalle tante note liete e qualche rimpianto, oltre alla solita convivenza con gli infortuni. Nell'anticipo di oggi del Maradona (fischio d'inizio ore 18) i giallorossi affrontano un Napoli ancora convalescente da un avvio di campionato abbastanza tormentato e con tre sconfitte maturate nelle prime sette giornate. Allegri è ancora a caccia della quadra e anche lui fa i conti con assenze e infortuni pesanti.
Dall'altra parte c'è una squadra, quella di Gasperini, che da mesi dimostra un'identità forte, riconoscibile, e che in queste settimane ha saputo rialzarsi e soprattutto alzare il livello dell'intera rosa. Allegri è l'allenatore che il collega romanista ha affrontato di più in carriera: ben 31 partite con sei successi per il piemontese e quattordici per il toscano, undici i pareggi. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L'ultima gioia risale a un Juve-Atalanta datato 27 novembre 2021 e deciso da un gol di Zapata. Ancora più lontano è datato l'ultimo successo giallorosso a Napoli: otto anni fa la Roma di Di Francesco s'impose 4-2 arrestando la corsa scudetto degli azzurri allora guidati da Sarri. Anche stasera Malen è chiamato a trascinare i suoi in un reparto offensivo povero di alternative e dove le luci saranno puntate anche su Soulé. Gasperini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla trequarti anche se a partire fuori dovrebbe essere Rodrigo Mora con il rientrante Cristante che potrebbe alzarsi alle spalle dell'inedita coppia Malen-Soulé.

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