Roma, Dzeko ha chiesto a Fonseca di non giocare e ha saltato la riunione tecnica

Sono ore super turbolente per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco era (ed è) a un passo dalla Juventus, ma la frenata nella trattativa con Milik ha bloccato anche lui. Che magari pensava di giocare già la prima di campionato con la maglia bianconera. Come riporta “Il Tempo”, lo stesso Dzeko avrebbe chiesto a Fonseca di non giocare contro l’Hellas Verona nell’esordio stagionale al Bentegodi. Mettendo di fatto il portoghese (che l’aveva convocato) con le spalle al muro. Edin poi non ha partecipato alla riunione tecnica della vigilia del match, così come ha saltato la sgambata sul campo del Verona ieri sera dopo il match, rientrando direttamente negli spogliatoi insieme a chi aveva giocato. Segnali di quanto l’addio sia ormai vicino e anche lui si senta a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.

Fonseca ne aveva parlato così al termine del match: “È stata una settimana molto difficile per Dzeko. Ho fatto questa scelta per preservarlo. L’ho convocato perché è importante che stia col gruppo, se avessimo avuto bisogno avrebbe potuto giocare. Ma in settimana dobbiamo risolvere la questione”.