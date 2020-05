Roma, duello con la Juventus per Pedro

Si riaccende la rivalità a distanza tra Roma e Juventus. Questa volta l’oggetto del contendere non riguarda vicende di campo, ma un giocatore in scadenza di contratto e pronto a liberarsi a parametro zero: Pedro. L’esterno d’attacco del Chelsea alla fine di marzo ha annunciato di voler fare una nuova esperienza dopo gli anni passati a Londra e, vista la possibilità di tesserarlo da svincolato, si sono accesi su di lui i fari del mercato. All’estero il classe 1987 è corteggiato in particolare dall’ex compagno di squadra Xavi (allenatore dell’Al-Sadd) e da alcune franchigie di MLS, mentre in Italia le società che si sono fatte avanti sono Roma e Juventus, scrive Il Tempo.

I giallorossi già a gennaio avevano mosso passi importanti per regalare Pedro a Fonseca e nelle ultime settimane sono tornati in pressing, ragionando su un triennale da 9 milioni netti complessivi. I bianconeri lo stanno invece puntando su precisa richiesta di Sarri, che lo vuole allenare nuovamente dopo l’esperienza al Chelsea (sotto la guida del tecnico juventino lo spagnolo ha totalizzato ben 52 presenze). In casa Roma aumenta poi l’ottimismo per una permanenza di Mkhitaryan: Raiola ha registrato un’apertura da parte dell’Arsenal ad un rinnovo di contratto per propiziare un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto legato ad un numero non troppo basso di presenze.