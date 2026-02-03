Roma, dopo il mercato si decide per la lista Uefa: ecco i tre che possono uscire

Zaragoza chiude la rivoluzione in attacco. La Roma si regala quattro colpi per il mercato di gennaio con lo spagnolo, ufficializzato ieri dopo lo sbarco nella notte tra domenica elunedì, ultimo tassello in un ruolo cruciale per Gasperini. Lo spagnolo arriva dal Bayern Monaco (era in prestito al Celta Vigo che ha ricevuto un indennizzo per l'interruzione) in prestito oneroso da 3 milioni (più un piccolo bonus se segna 5 gol) con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions o Europa League e il 50% di presenze (da almeno 45 minuti), fissato a 13.5 milioni. È inoltre prevista una penale qualora i giallorossi non esercitassero il riscatto e un eventuale 10% sulla futura plusvalenza. Entro le 24 di giovedì, infine, c'è da scegliere i cambi per la lista Uefa, che saranno al massimo tre. Tra i nuovi - scrive 'Il Tempo' - dovrebbe restare fuori Venturino, mentre Gasp dovrà decidere chi togliere. La certezza è Bailey mentre gli altri due dovrebbero essere Dovbyk (alle prese con un lungo infortunio) ed El Shaarawy (visto l’arrivo di una nuova ala). Ma non sono escluse sorprese.