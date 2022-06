Roma, da confermare la data del raduno

L’inizio dei lavori della Roma che verrà sarà il 4 luglio. O forse no. Perché a dispetto di quanto circolato negli ultimi, il giorno del ritrovo dei giallorossi è ancora tutto da confermare. Come riportato da Il Tempo, infatti, non vi è certezza che la squadra giallorossa – reduce dalla vittoria per la Conference League – si ritrovi per il 4 luglio, data circolata negli ultimi giorni. In ogni caso, il programma di inizio raduno prevede due giorni dedicati alle visite mediche, cui faranno seguite due settimane a Trigoria. Per il 12 luglio, poi, è prevista la partenza in Portogallo, a Lagos, per la seconda parte di ritiro. La Roma di Mourinho sosterrà in seguito diverse amichevoli: in terra lusitana affronterà lo Sporting Lisbona (24 luglio), mentre il 6 agosto sarà attesa a Barcellona per il doppio confronto – ci sarà anche la squadra femminile – con i blaugrana nel Trofeo Gamper. Nell’intermezzo la gara con il Tottenham di Conte, ed ex squadra di Mourinho, il 30 luglio a Haifa, in Israele.