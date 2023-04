Roma con vista Europa

Vietato sbagliare. Una frase abusata in occasioni del genere, ma che oggi è più vera che mai, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Eppure qualche motivo per “sbagliare” la Roma di Mourinho lo avrebbe pure, ma dopo il secondo derby stagionale perso che è valso la terza sconfitta in quattro gare di campionato, bisogna assolutamente tornare in carreggiata. I giallorossi dovranno rinunciare a quattro squalificati, di cui tre in difesa, oltre all’infortunato Karsdorp che potrebbe tornare per le ultime gare della stagione. Inizia il mese di aprile ricco di impegni decisivi. Oggi la Sampdoria all’Olimpico, poi il Toro nel sabato di Pasqua e l’Udinese in casa, con in mezzo il doppio impegno con il Feyenoord in Europa League e le gare con Atalanta e Milan a chiudere. Servirà una Roma diversa rispetto a quella vista a marzo, dove nonostante i molteplici impegni casalinghi ha vinto soltanto con la Juventus in campionato. Questa sera all’ Olimpico arriva una Samp reduce dalla vittoria sul Verona prima dalla sosta (la terza del campionato), e che ha saputo dare filo da torcere sia alla Lazio che alla Juve in trasferta.